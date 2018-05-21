Медведев предложил запустить спецпроект единороссов "Чистая страна"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. России необходима эффективная система мониторинга экологических проблем, заявил премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на заседании Высшего совета и Генерального совета ЕР в рамках партийной конференции "Направление 2026".

"Здоровье и полноценный отдых во многом зависят от состояния окружающей среды… Нужна эффективная система мониторинга экологических проблем, она у нас пока не такая эффективная, как хотелось бы", — сказал Медведев.

Он добавил, что необходимо также уделить внимание соблюдению природоохранного законодательства.

"Есть предложение запустить для этого специальный партийный проект "Чистая страна". Идея хорошая. Давайте это сделаем", — добавил Медведев.