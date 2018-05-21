Кудрин пообещал заняться вопросом численности проверок вузов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Кандидат на пост председателя Счётной палаты Алексей Кудрин обещал заняться вопросом численности проверок вузов РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР по итогам встречи фракции с кандидатом на должность главы СП.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник внёс кандидатуру экс-министра финансов Алексея Кудрина на рассмотрение Госдумой его на должность председателя Счётной палаты. Позже Кудрин принял участие в заседании комитета ГД по регламенту и контролю, где обсуждалась его дальнейшая работа в случае утверждения на этой должности, и встретился со всеми фракциями нижней палаты парламента.

"Депутаты спросили Кудрина, сколько раз в год должны проходить проверки профильных вузов. Он обещал заняться изучением этого вопроса, раз здесь есть какие-то сложности", — говорится в сообщении.