Медведев предложил законодательно закрепить статус многодетных семей

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что властям РФ предстоит законодательно определить статус многодетных семей.

Он напомнил, что уже действует новый комплекс мер по поддержке семей, который был предложен президентом, и партия должна следить за выполнением.

"Нам предстоит законодательно определить статус многодетных семей, пристально следить за тем, чтобы положенные им льготы и привилегии предоставлялись в полном объёме. Здесь есть, чем заниматься", — заявил Медведев на пленарном заседании всероссийской конференции партии "Единая Россия" "Направление 2026".

Ранее вышел указ президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В частности, в нем глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет. Кабмин должен до 1 октября подготовить национальные проекты по ряду направлений, включая демографию, здравоохранение, образование, строительство жилья, науку, цифровую экономику.