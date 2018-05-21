Моди пригласил учащихся образовательного центра "Сириус" в Индию

СОЧИ, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил учащихся российского образовательного центра "Сириус" в Индию и обещал устроить им встречу со школьниками Индии.
"Я хочу, чтобы вы тоже поехали в Индию, и мы сделаем какой-то официальный тур для вас. И когда вы приедете в Индию, то я лично с вами встречусь и обсужу разные вопросы с вами, мы поговорим лично, и я обещаю, что если вы приедете, то у нас будет встреча ваша со школьниками Индии", — сказал Моди на церемонии закрытия майской образовательной программы центра "Сириус" в Сочи.
Путин и Моди в "Сириусе" как хедлайнеры фестиваля pic.twitter.com/xq1ofsjr0I— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 21 мая 2018 г.