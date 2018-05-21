Путин поздравил учащихся майской программы "Сириуса" с окончанием смены

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи. 21 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи. 21 мая 2018

СОЧИ, 21 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил учащихся майской образовательной программы центра "Сириус" в Сочи с завершением смены и пожелал им успехов.

Глава государства прибыл на церемонию закрытия майской образовательной программы центра "Сириус" вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Мы вас поздравляем с окончанием вашей смены, надеюсь, что вам здесь понравилось, вы такие все красавицы и красавцы, все умницы. Мы желаем вам успехов", — сказал Путин.

"У нас сегодня в гостях большой друг нашей страны, нашей России, глава индийского правительства господин Моди. Давайте его поприветствуем", — добавил президент РФ.

"Индия активно развивает высокие технологии, у нее создано много интересных, перспективных центров развития и мне очень хотелось показать нашему гостю, что делает в этом направлении Россия", — сказал Путин. "Господин Моди, надеюсь, вам тоже у нас понравится", — добавил он.

Путин и Моди в "Сириусе" как хедлайнеры фестиваля pic.twitter.com/xq1ofsjr0I — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 21 мая 2018 г.

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