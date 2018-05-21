Эксперт рассказала, как можно изменить уровень достатка учителей

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Одной из причин низкого уровня достатка российских учителей является новая система оплаты труда (НСОТ), считает кандидат исторических наук, преподаватель Ирина Канторович.

В понедельник Канторович приняла участие в специальном заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ), посвященном вопросам реализации права на образование и защиты прав участников образовательного процесса. Она выступила с докладом "Новая система оплаты труда — главная причина бедности учителей и преподавателей".

Как следует из доклада, повысить достаток учителей можно путем изменения некоторых законов, принятых около десяти лет назад.

"Первый закон, это кажется чудовищным, но факт: в Российской Федерации государство полностью самоустранилось от назначения размера зарплат работникам бюджетных и муниципальных учреждений, передав эти полномочия органам местного самоуправления. На практике размеры зарплат определяет не орган местного самоуправления, а администрация. Школы определяют не только доплаты, но и размер окладов", — сказала Канторович.

Второй закон, по ее словам, это НСОТ, которая "совершенно законно позволяет сотрудникам одной должности и одной нагрузки получать зарплату с разницей в разы".

Также она отметила, что в 2010 году был изменен порядок распоряжения деньгами, не потраченными бюджетным учреждением по назначению: все деньги, выделенные бюджетному учреждению, как правило, остаются у него. "При этом по закону, все это сэкономленное может быть отправлено только на стимулирующую часть фонда оплаты труда. А решение, кому именно платить стимулирующие выплаты, на практике принадлежит исключительно руководству. Эти реформы, и НСОТ, и названные мной проблемы — это очень серьезные системные ошибки", — заключила Канторович.

НСОТ в России начали вводить с 2007 года вместо единой тарифной сетки (ЕТС), согласно которой ранее рассчитывались зарплаты работников бюджетной сферы. Если в ЕТС размер зарплаты зависел от разряда, то новая система предусматривает несколько возможностей для повышения оплаты труда учителям и врачам, прежде всего, за счет стимулирующих выплат за хорошую работу, высокие результаты и инициативность.