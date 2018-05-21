Эксперт рассказала, как можно изменить уровень достатка учителей

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Одной из причин низкого уровня достатка российских учителей является новая система оплаты труда (НСОТ), считает кандидат исторических наук, преподаватель Ирина Канторович.
Как следует из доклада, повысить достаток учителей можно путем изменения некоторых законов, принятых около десяти лет назад.
"Первый закон, это кажется чудовищным, но факт: в Российской Федерации государство полностью самоустранилось от назначения размера зарплат работникам бюджетных и муниципальных учреждений, передав эти полномочия органам местного самоуправления. На практике размеры зарплат определяет не орган местного самоуправления, а администрация. Школы определяют не только доплаты, но и размер окладов", — сказала Канторович.
Второй закон, по ее словам, это НСОТ, которая "совершенно законно позволяет сотрудникам одной должности и одной нагрузки получать зарплату с разницей в разы".
Также она отметила, что в 2010 году был изменен порядок распоряжения деньгами, не потраченными бюджетным учреждением по назначению: все деньги, выделенные бюджетному учреждению, как правило, остаются у него. "При этом по закону, все это сэкономленное может быть отправлено только на стимулирующую часть фонда оплаты труда. А решение, кому именно платить стимулирующие выплаты, на практике принадлежит исключительно руководству. Эти реформы, и НСОТ, и названные мной проблемы — это очень серьезные системные ошибки", — заключила Канторович.
НСОТ в России начали вводить с 2007 года вместо единой тарифной сетки (ЕТС), согласно которой ранее рассчитывались зарплаты работников бюджетной сферы. Если в ЕТС размер зарплаты зависел от разряда, то новая система предусматривает несколько возможностей для повышения оплаты труда учителям и врачам, прежде всего, за счет стимулирующих выплат за хорошую работу, высокие результаты и инициативность.