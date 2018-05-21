В Минобрнауки рассказали о грантах на проекты по математике и чтению

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Школы, гимназии и лицеи России получат по миллиону рублей на проекты по математике и чтению, сообщили в Минобрнауки РФ.

"Школы, лицеи и гимназии России получат по миллиону рублей на проекты по математике и чтению. Всего на 2018 год выделено 65 грантов на пять крупных проектов в сфере школьного образования", — говорится на официальном аккаунте ведомства в Twitter.