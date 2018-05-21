"Единая Россия" запустит проект "Чистая страна"

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. "Единая Россия" планирует запуск нового партийного проекта "Чистая страна", в рамках которого будет производиться мониторинг состояния окружающей среды в регионах, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

В понедельник "Единая Россия" проводит большую партийную конференцию "Направление 2026".

"Необходимо начать комплексный мониторинг состояния окружающей среды в регионах, обратив особое внимание на проблемные территории. Наши коллеги предлагают запустить новый партийный проект "Чистая страна", он подразумевает формирование системы обратной связи с населением для получения оперативной и, что важно, достоверной информации о возникающих экологических проблемах. Нам необходимо обеспечить открытость принятия решений в этой сфере", – заявил Турчак в ходе своего выступления.

Он добавил, что жителей регионов беспокоит "разрастание мусорных свалок", отсутствие качественной питьевой воды, загрязнение воздуха выбросами промышленных предприятий.