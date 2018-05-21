Топилин призвал совершенствовать систему выявления профзаболеваний в России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава Минтруда РФ Максим Топилин считает, что для снижения уровня смертности среди трудоспособного населения необходимо на ранних стадиях выявлять приобретённые на производстве заболевания, и это, по мнению министра, прежде всего, "экономическая задача".

"У нас есть так называемое страхование от профессиональных заболеваний и несчастных случаев. От несчастных случаев страхование работает, а вот по профзаболеваниям страхование практически не работает", — сказал Топилин на всероссийской конференции "Направление 2026", организованной "Единой Россией".

Он добавил, что в прошлом году в России снизилось количество случаев гибели на производстве (до 1,5 тысяч), также было отмечено снижение числа случаев профзаболеваний (порядка 6-7 тысяч), однако зачастую болезни, приобретённые на производстве, выявляются лишь на самых поздних стадиях, и компенсация по нетрудоспособности платится уже "по факту", когда "ничего сделать с этим уже нельзя".

"Нужно перевернуть эту систему, это чисто экономическая задача… выявлять ранние признаки профзаболеваний на ранних стадиях. Тогда у нас получится очень хороший результат", — сказал Топилин.

Он полагает, что благодаря "экономической перестройке законодательства" можно добиться "реального и ощутимого" снижения смертности среди трудоспособного населения.