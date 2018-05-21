Скворцова спрогнозировала продление периода детства до 30 лет

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Периодом детства в перспективе будет считаться возраст до 25-30 лет, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, этот показатель постепенно увеличивается: на момент начала Великой Отечественной войны он составлял 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас по всему миру — 21 год.

"Ясно, что время идет в одном направлении. Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения", — отметила министр.

Она подчеркнула, что главный вектор развития — удлинение периода детства и активного взрослого возраста.

Как отметила министр, сейчас во всех странах независимо от их уровня развития, существуют понятия здоровой жизни и продолжительности жизни.

"Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково 10 лет", — заключила Скворцова.