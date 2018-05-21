МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что для исполнения "майского" указа президента о росте средней продолжительности жизни в России до 80 лет к 2030 году этот показатель должен ежегодно расти на полгода.

"Нам надо будет двигаться в среднем где-то по полгода от нынешней продолжительности жизни. Если посчитать вместе мужчин и женщин, то чуть больше, чем полгода в год", — заявил Топилин на всероссийской конференции партии "Единая Россия" "Направление 2026".

Министр напомнил о рекордных показателях по приросту продолжительности жизни за последнее время.

"Конечно, достижимая (задача). Мы уже последние 10-12 лет, которые мы занимались демографией, у нас такие темпы были. Понятно, что это реально. Понятно, что чем дальше, тем сложнее, но учитывая, что и молодость у нас будет расти до 30 лет, как Вероника Игоревна (глава Минздрава Вероника Скворцова) сказала, ничего невозможного нет", — подчеркнул министр.