Ученики "Золотого сечения" представили проект развития Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Выпускники Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение" презентовали исполняющему обязанности губернатора Свердловской области Алексею Орлову свой проект "Культурно-промышленная карта Свердловской области", посвященный развитию региона, сообщает в понедельник департамент информполитики главы области.

Участниками встречи стали 12 школьников из семи муниципальных образований.

"Молодые, замотивированные, целеустремленные кадры – основополагающий элемент успешной реализации государственных проектов, важнейший стратегический ресурс и основная движущая сила развития любого предприятия, города, региона и страны в целом. Сейчас для молодежи открыто много возможностей для самореализации. Это и участие в конкурсах и грантовая поддержка. Особое внимание уделяется развитию управленческого потенциала, теме социальных лифтов, организации занятости и трудоустройства молодых специалистов", — приводятся в сообщении слова Орлова.

По его мнению, государство оказывает молодым талантам значительную поддержку. "С другой стороны, многое в жизни зависит от личной активной гражданской позиции, умения грамотно формулировать мысли и идеи, не боясь воплощать их в жизнь", – отметил и.о. губернатора.

В рамках второй смены была образована проектная команда, которая самостоятельно погрузилась в стратегию развития Свердловской области и ключевой стратегический документ – программу губернатора "Пятилетка развития".

Проект "Культурно-промышленная карта Свердловской области", который представили выпускники "Золотого сечения", направлен на развитие периферийных районов региона, привлечение интереса населения к его развитию.

Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром "Сириус" создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым и руководителем образовательного фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой в декабре 2016 года. В августе 2017 года прошла первая проектная смена уральского образовательного центра "Золотое сечение".