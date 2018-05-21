МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. "Единая Россия" предлагает обязать региональных и муниципальных депутатов вести прием граждан только лично, а практику ведения приемов помощниками депутатов исключить вовсе, заявил руководитель исполкома тверского регионального отделения ЕР Илья Холодов на партийной конференции "Направление 2026".
В понедельник в Москве проходит партийная конференция "Направление 2026", на которой единороссы обсуждают реализацию послания и майского указа президента РФ, а также свое обновление.