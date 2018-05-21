МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. "Единая Россия" предлагает обязать региональных и муниципальных депутатов вести прием граждан только лично, а практику ведения приемов помощниками депутатов исключить вовсе, заявил руководитель исполкома тверского регионального отделения ЕР Илья Холодов на партийной конференции "Направление 2026".

"Практика передачи полномочий ведения приема граждан помощникам депутатов непозволительна. Это неправильно и с точки зрения граждан, которые идут в общественные приемные, надеясь на личный прием и персональное внимание к своим вопросам, и с точки зрения партии, которая доверила депутатам представительных органов регионального и муниципального уровня работу от своего имени", — сказал Холодов.

В понедельник в Москве проходит партийная конференция "Направление 2026", на которой единороссы обсуждают реализацию послания и майского указа президента РФ, а также свое обновление.