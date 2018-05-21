Минтруд до конца года реализует поручение об изменении пособия на детей

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. До конца 2018 года Минтруд намерен реализовать поручение премьер-министра Дмитрия Медведева об изменении пособия, которое выплачивается за счет работодателя на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере 50 рублей, заявил глава ведомства Максим Топилин в понедельник.

"У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей. Вы помните, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме, сказал, что нужно определиться с этим пособием. Я думаю, что до конца этого года мы должны это поручение реализовать", — сказал Топилин на Всероссийской конференция "Направление 2026" в ходе дискуссии на площадке "Качество жизни: приоритет развития".

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе, заявил, что размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет необходимо изменить. Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет установлено указом президента РФ от 30.05.1994 № 1110. С 2001 года его размер составляет 50 рублей в месяц.