Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве в здравоохранении

ЖЕНЕВА, 21 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Министерство здравоохранения РФ подписало меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения с минздравом Бразилии, передает корреспондент РИА Новости.

Подписание меморандума состоялось "на полях" 71-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывшейся в понедельник в Женеве. Документ подписали со стороны Бразилии — министр здравоохранения Жильберто Мигалес Окки, с российской стороны — заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костинников.

Меморандум предусматривает возможность для реализации РФ и Бразилией совместных проектов, организации мероприятий по обмену опытом, обмена информацией в области здравоохранения. Согласно документу, страны будут сотрудничать, в частности, по профилактике и предупреждению заболеваний, оказанию специализированной медицинской помощи, развитию программ здоровья матери и ребенка, профилактике инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИД, туберкулеза, гепатита и инфекций, передающихся половым путем. Кроме того, РФ и Бразилия договорились взаимодействовать по профилактике и укреплению мер по борьбе с неинфекционными заболеваниями, образованию в сфере здравоохранения, а также разработке и исследованию новых лекарств и методов лечения.

Меморандум вступил в действие с момента подписания. В случае расторжения договора одной из сторон, это не отразится на проводимых совместных проектах.

Всемирная ассамблея здравоохранения проходит в Женеве с 21 по 26 мая. Она посвящена борьбе и предотвращению неинфекционных заболеваний, в том числе, вызванных вирусом геморрагической лихорадки Эбола, проблемам ликвидации туберкулеза и глобальной нехватки вакцин и лекарств. По мнению ВОЗ, в последние годы в мире были достигнуты значительные успехи в области здравоохранения. В частности, во многих частях мира увеличилась продолжительность жизни, значительно сократилась смертность среди детей в возрасте до пяти лет, почти полностью ликвидирован полиомиелит, а лечение от ВИЧ получают 21 миллион человек.