Кудрин выступил против сокращения объемов медицинских услуг

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Недофинансирование на нормативное обеспечение россиян услугами здравоохранения составляет порядка 600 миллиардов рублей; расходы по этой статье необходимо увеличивать, чтобы не сокращать число оказываемых услуг, заявил экс-министр финансов РФ, глава совета ЦСР и кандидат на должность председателя Счетной палаты Алексей Кудрин.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму кандидатуру Кудрина на должность председателя Счетной палаты. Позже Кудрин принял участие в заседании комитета Госдумы по регламенту и контролю, где обсуждалась его дальнейшая работа в случае утверждения на этой должности.

"По здравоохранению по данным (министра здравоохранения Вероники) Скворцовой, нехватка средств на выполнение нынешних нормативов где-то 600 миллиардов (рублей). Что делает Минздрав? Он уменьшает нормативы: количество обследований, убирает какое-то завершающее обследование после завершения лечения… Вот почему было предложение ЦСР по увеличению существенному ежегодного финансирования на здравоохранение", — сказал Кудрин.

"Сейчас получается, что стандарт изменен, а реальное количество услуг все равно меньше становится. "Серая" такая получается зона", — добавил он.