С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин объявил конкурс научных исследовательских работ об участии России в становлении государственности США.

"Российское историческое общества объявляет конкурс исследовательских работ по истории участия России в становлении американской государственности", — сказал Нарышкин на заседании совета отделения РИО в Петербурге.

Он напомнил, что в этом году исполняется 200-летие со дня рождения российского императора Александра II, который сыграл существенную роль в становлении государственности в США. "Во время гражданской войны севера и юга корабли российской военной эскадры курсировали на западном и восточном побережье США и тем самым оберегали северян от вторжения французских интервентов. Американ кое общество с признательностью встретило помощь русских моряков", — сказал Нарышкин.

Он добавил, что, к сожалению, не все в США сегодня помнят слова писателя Марка Твена, что "только безумный может предположить, что Америка когда-нибудь нарушит верность этой дружбе".

Нарышкин отметил, что поддержка США Александром II была не одним позитивным примеров вмешательства России. Он напомнил, что императрица Екатерина II поддержала восстание американских колонистов против Великобритании. Нарышкин также сказал, что год отделения американцев от британской митрополии совпадает с годом присоединения Крыма к России и добавил, что подобные исторические даты полезно помнить