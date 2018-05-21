СПЧ подготовит заключение на проект о преподавании языков республик

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ подготовит экспертное заключение на внесенный в Госдуму законопроект, предлагающий перенести преподавание родных языков в перечень необязательных дисциплин, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

В понедельник президентский СПЧ проводит специальное заседание, посвященное вопросам реализации права на образование и защиты прав участников образовательного процесса. Ранее в Государственную Думу группой депутатов был внесен проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", который устанавливает, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ ведется на добровольной основе, а изучение родных языков — с учетом потребностей обучающихся и их родителей.

"Поскольку такую широкую и довольно бурную дискуссию вызвал вопрос об обучении родным языкам и на родном языке, я хотел бы сказать, что тот законопроект, который был внесен в Государственную думу, Совет взял для своей проработки, мы будем готовить на него экспертное заключение", — сказал Федотов в ходе заседания.

"Я думаю, что здесь есть развязки, то есть здесь можно сделать так, чтобы были учтены все интересы", — продолжил правозащитник.

Он отметил, что Совет готов подключить к работе над этим экспертным заключением всех тех, кто заинтересован в участии.