Гореликов: спортивный менеджмент в России имеет серьезные перспективы

Специальность "спортивный менеджер" до сих пор является относительно редкой для нашей страны. Между тем, развитие индустрии спорта в России вызывает растущую потребность в профессиональных управленческих кадрах. О том, зачем нужны специалисты в области менеджмента спортивных событий корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной рассказал руководитель Центра спортивного менеджмента университета "Синергия" Валерий Гореликов:

— Валерий Афанасьевич, ежегодно Центр спортивного менеджмента набирает абитуриентов на курс спортивных менеджеров. Каковы основные функции таких специалистов и какова их востребованность на рынке?

— Развитие индустрии спорта в России, особенно, в ее экономической части, требует привлечения профессиональных управленцев. Основные функции таких специалистов — качественное управление спортивными проектами, выстраивание и создание условий для поступательного развития индустрии и экономической составляющей современного спорта.

Сегодня трудно представить достижения атлетов без качественного финансового фундамента. Уверен, что в ближайшее время вырастет необходимость в профессиональных спортивных маркетологах, которые потребуются спортивным клубам, лигам и турнирам для продажи продуктов и продвижения своих брендов.

— Какие методики вы применяете в обучении, опыт каких стран наиболее приемлем для России?

— Спортивный рынок в нашей стране находится на этапе формирования и многое приходится осваивать с самого начала, с первых ступеней. Мы не можем напрямую копировать те методики, которые нарабатывались на Западе десятилетиями. К примеру, некоторые ведущие американские лиги существуют более ста лет, тогда как нашим КХЛ, РФПЛ и ЕЛ ВТБ только первый десяток лет.

Чуть лучше картина с клубами, но и там тяжело идут изменения в системе финансирования — раньше это был государственный интерес, сейчас клубных команд, финансируемых напрямую из бюджета, практически не осталось. Все это приводит к тому, что многие методики надо адаптировать под местные реалии и те изменения, которые происходят в экономике.

Зарубежный опыт, приемлемый для России, зависит от вида спорта. Тут все по-разному — КХЛ учится у НХЛ, футбольной РФПЛ ближе европейские футбольные лиги, а ЕЛ ВТБ ближе опыт европейской УЛЕБ. Такой же подход и у менеджмента клубов.

"Колхозник, будь физкультурником": как изображали спорт советские художники © Фото предоставлено Русским Музеем Спорт — одна из любимых тем советских художников — пришел в керамику в середине 1920-х вслед за так называемым агитационным фарфором. На фото — скульптура Ивана Ефимова "Акробатка с шаром", 1927 год. © Фото предоставлено Русским Музеем Спорт — одна из любимых тем советских художников — пришел в керамику в середине 1920-х вслед за так называемым агитационным фарфором. На фото — скульптура Ивана Ефимова "Акробатка с шаром", 1927 год. © Фото предоставлено Русским Музеем У советских художников, как и у болельщиков, была своя иерархия видов спорта. Самыми популярными считались фигурки футболистов и хоккеистов. За ними шли конькобежцы, фигуристы и лыжники. © Фото предоставлено Русским Музеем У советских художников, как и у болельщиков, была своя иерархия видов спорта. Самыми популярными считались фигурки футболистов и хоккеистов. За ними шли конькобежцы, фигуристы и лыжники. © Фото предоставлено Русским Музеем В те годы спортивная деятельность прежде всего понималась как физкультура и культ здорового сильного тела, причем вне зависимости от пола. Женщины наравне с мужчинами участвовали в соревнованиях, кроссах и спартакиадах, что отразилось во многих художественных произведениях 1920–1930-х годов. © Фото предоставлено Русским Музеем В те годы спортивная деятельность прежде всего понималась как физкультура и культ здорового сильного тела, причем вне зависимости от пола. Женщины наравне с мужчинами участвовали в соревнованиях, кроссах и спартакиадах, что отразилось во многих художественных произведениях 1920–1930-х годов. © Фото предоставлено Русским Музеем Первой создавать фигурки советских физкультурников стала художница Ломоносовского фарфорового завода (ЛФЗ) Наталья Данько. Именно она — автор широко тиражировавшихся "Футболиста" и "Баскетболистки". © Фото предоставлено Русским Музеем Первой создавать фигурки советских физкультурников стала художница Ломоносовского фарфорового завода (ЛФЗ) Наталья Данько. Именно она — автор широко тиражировавшихся "Футболиста" и "Баскетболистки". © Фото предоставлено Русским Музеем Из художников ЛФЗ этого периода также стоит отметить Ивана Ризнича, использовавшего эзопов язык басни для изображения спортивных соревнований. © Фото предоставлено Русским Музеем Из художников ЛФЗ этого периода также стоит отметить Ивана Ризнича, использовавшего эзопов язык басни для изображения спортивных соревнований. © Фото предоставлено Русским Музеем Окончательно оформившаяся к 1930-м годам советская эстетика во многом опиралась на античные образцы и пропорции. Спортивные состязания были прекрасным поводом раскрыть красоту телесной пластики. © Фото предоставлено Русским Музеем Окончательно оформившаяся к 1930-м годам советская эстетика во многом опиралась на античные образцы и пропорции. Спортивные состязания были прекрасным поводом раскрыть красоту телесной пластики. © Фото предоставлено Русским Музеем Известный советский художник Александр Дейнека говорил: "Я могу часами любоваться бегунами, пятиборцами, пловцами, лыжниками. Спорт облагораживает человека, как все красивое". © Фото предоставлено Русским Музеем Известный советский художник Александр Дейнека говорил: "Я могу часами любоваться бегунами, пятиборцами, пловцами, лыжниками. Спорт облагораживает человека, как все красивое". © Фото предоставлено Русским Музеем Спортивная тема давала художникам возможность свободно выражать себя, не загоняя в конкретные стилевые рамки, а иногда и вообще им противостоять. © Фото предоставлено Русским Музеем Спортивная тема давала художникам возможность свободно выражать себя, не загоняя в конкретные стилевые рамки, а иногда и вообще им противостоять. © Фото предоставлено Русским Музеем В 1931 году нормы ГТО закрепили важность спорта для советского гражданина. Искусство той поры наполнено образами физкультурников, гимнастов и атлетов. © Фото предоставлено Русским Музеем В 1931 году нормы ГТО закрепили важность спорта для советского гражданина. Искусство той поры наполнено образами физкультурников, гимнастов и атлетов. © Фото предоставлено Русским Музеем Даже в тяжелые военные годы в стране не был утерян интерес к спорту. В 1950-е на первых мирных Олимпиадах побеждали атлеты-фронтовики, что отразилось и в искусстве. © Фото предоставлено Русским Музеем Даже в тяжелые военные годы в стране не был утерян интерес к спорту. В 1950-е на первых мирных Олимпиадах побеждали атлеты-фронтовики, что отразилось и в искусстве. /

— Совсем скоро в России пройдет ЧМ-2018, ассоциировать свой бренд с которым мечтают многие компании….

— С брендами на ЧМ-2018 уже все ясно и понятно, определились все участники спонсорской и партнерской программы ФИФА на этом футбольном форуме. Это официальные бренды-партнеры, но, конечно, будет очень много желающих "попартизанить" за счет такого мега-события в нашей стране.

Вот тут может пригодиться опыт проведения Олимпиады 2014 года, который показал, что и в России можно качественно организовать работу по противодействию подделкам, контрафакту и недобросовестной рекламе. Эта работа уже активно ведется и, надеюсь, турнир пройдет на высоком уровне, который гарантирует ФИФА и Оргкомитет ЧМ-2018.

— Как вы считаете, насколько важно привлечение спортсменов к продвижению коммерческих брендов?

— Уверен, что привлечение спортсменов в процесс продвижения брендов является одним из эффективных способов сотрудничества спорта и бизнеса. Как и весь спортивный рынок нашей страны, это направление находится в начальной стадии пути. Но перспективы очень хорошие. Как пример — реализация своего селебрити-потенциала на развитых рынках нашими ведущими спортсменами, например, Марией Шараповой и Александром Овечкиным.