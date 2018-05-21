Гореликов: спортивный менеджмент в России имеет серьезные перспективы

Специальность "спортивный менеджер" до сих пор является относительно редкой для нашей страны. Между тем, развитие индустрии спорта в России вызывает растущую потребность в профессиональных управленческих кадрах. О том, зачем нужны специалисты в области менеджмента спортивных событий корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной рассказал руководитель Центра спортивного менеджмента университета "Синергия" Валерий Гореликов:
— Валерий Афанасьевич, ежегодно Центр спортивного менеджмента набирает абитуриентов на курс спортивных менеджеров. Каковы основные функции таких специалистов и какова их востребованность на рынке?
— Развитие индустрии спорта в России, особенно, в ее экономической части, требует привлечения профессиональных управленцев. Основные функции таких специалистов — качественное управление спортивными проектами, выстраивание и создание условий для поступательного развития индустрии и экономической составляющей современного спорта.
Сегодня трудно представить достижения атлетов без качественного финансового фундамента. Уверен, что в ближайшее время вырастет необходимость в профессиональных спортивных маркетологах, которые потребуются спортивным клубам, лигам и турнирам для продажи продуктов и продвижения своих брендов.
— Какие методики вы применяете в обучении, опыт каких стран наиболее приемлем для России?
— Спортивный рынок в нашей стране находится на этапе формирования и многое приходится осваивать с самого начала, с первых ступеней. Мы не можем напрямую копировать те методики, которые нарабатывались на Западе десятилетиями. К примеру, некоторые ведущие американские лиги существуют более ста лет, тогда как нашим КХЛ, РФПЛ и ЕЛ ВТБ только первый десяток лет.
Чуть лучше картина с клубами, но и там тяжело идут изменения в системе финансирования — раньше это был государственный интерес, сейчас клубных команд, финансируемых напрямую из бюджета, практически не осталось. Все это приводит к тому, что многие методики надо адаптировать под местные реалии и те изменения, которые происходят в экономике.
Зарубежный опыт, приемлемый для России, зависит от вида спорта. Тут все по-разному — КХЛ учится у НХЛ, футбольной РФПЛ ближе европейские футбольные лиги, а ЕЛ ВТБ ближе опыт европейской УЛЕБ. Такой же подход и у менеджмента клубов.
— Совсем скоро в России пройдет ЧМ-2018, ассоциировать свой бренд с которым мечтают многие компании….
— С брендами на ЧМ-2018 уже все ясно и понятно, определились все участники спонсорской и партнерской программы ФИФА на этом футбольном форуме. Это официальные бренды-партнеры, но, конечно, будет очень много желающих "попартизанить" за счет такого мега-события в нашей стране.
Вот тут может пригодиться опыт проведения Олимпиады 2014 года, который показал, что и в России можно качественно организовать работу по противодействию подделкам, контрафакту и недобросовестной рекламе. Эта работа уже активно ведется и, надеюсь, турнир пройдет на высоком уровне, который гарантирует ФИФА и Оргкомитет ЧМ-2018.
— Как вы считаете, насколько важно привлечение спортсменов к продвижению коммерческих брендов?
— Уверен, что привлечение спортсменов в процесс продвижения брендов является одним из эффективных способов сотрудничества спорта и бизнеса. Как и весь спортивный рынок нашей страны, это направление находится в начальной стадии пути. Но перспективы очень хорошие. Как пример — реализация своего селебрити-потенциала на развитых рынках нашими ведущими спортсменами, например, Марией Шараповой и Александром Овечкиным.