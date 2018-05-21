В России в этом году ЕГЭ будут сдавать более 700 тысяч выпускников

Более 700 тысяч выпускников приступят к сдаче единого государственного экзамена в этом году, сообщила замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Наталия Наумова.

"Для выпускников 11 классов первые экзамены начнутся уже в конце мая. Более 700 тысяч выпускников 2018 года и выпускников предыдущих лет приступят к сдаче единого государственного экзамена", — сказала Наумова в понедельник в ходе спецзаседания президентского Совета по правам человека (СПЧ), посвященного проблемам в сфере образования.