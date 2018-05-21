Российские школы получат доступ к платформе "Яндекс.Просвещение" в сентябре

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские школы в сентябре смогут подключиться к образовательной платформе, созданной издательством "Просвещение" совместно с компанией "Яндекс", заявил президент издательства Владимир Узун.

"Платформа проходит апробацию. В эксперименте участвуют 100 классов из разных школ в нескольких регионах страны, и первые результаты проекта в апреле этого года были представлены на Московском международном салоне образования. Мы планируем, что уже в сентябре 2018 года каждая школа получит возможность подключиться к программе", — приводятся слова Узуна в журнале ПМЭФ-2018, подготовленном фондом "Росконгресс".

Это, с его точки зрения, поможет сформировать для каждого ребенка индивидуальную образовательную траекторию. Платформа рассчитана на учеников начальной школы. Для учеников средней и старшей школы в проекте предусмотрен мини-курс, которые поможет им подготовиться к ЕГЭ.