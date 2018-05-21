Минздрав представит доработанный проект об оказании паллиативной помощи

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Минздрав РФ планирует представить законопроект, вносящий изменения в порядок оказания паллиативной помощи взрослому населению, до конца мая, сообщил в понедельник директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Евгений Камкин.

Проект, в частности, расширяет понятие паллиативной медицинской помощи и определяет условия ее оказания.

"У нас есть соответствующее поручение по совершенствованию законодательства в части расширения понятия паллиативной помощи, расширения возможностей ее оказания с привлечением, в том числе, социального аспекта… Мы подготовили проект соответствующего закона, учли замечания. Сейчас дорабатываем этот законопроект, и до конца мая планируем данный законопроект представить и, соответственно, внести его в правительство", — сказал Камкин.

Он также отметил необходимость совершенствования нормативно-правовой базы "в части организации амбулаторной службы и выездных патронажных служб".

"Кроме того, при планировании бюджета на 2019 и последующие годы мы планируем часть средств направить именно на этот сегмент, для того чтобы у регионов была возможность приобрести мобильные комплексы, оснащенные соответствующими аппаратами, для возможности организации выездных патронажных служб", — добавил представитель Минздрава.