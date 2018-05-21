В ФОМ исследовали реакцию россиян на ситуацию с блокировкой Telegram

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Около половины россиян считают недопустимыми и неоправданными действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram, в результате которых недоступными оказываются и другие сайты, приложения и сервисы; в то же время 77% не сталкивались с проблемами в работе сайтов или сервисов, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение", имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Около половины россиян, 45%, заявили, что действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram, в результате которых регулятор блокирует и другие сайты, приложения и сервисы "недопустимы и неоправданны". Так они ответили на вопрос: "На ваш взгляд, это допустимо, оправданно или недопустимо, неоправданно, что для блокировки мессенджера Telegram Роскомнадзор блокирует и другие сайты, приложения и сервисы?".

Противоположного мнения придерживаются лишь 16% опрошенных, в то же время 39% респондентов затруднились ответить.

Исследователи также спрашивали респондентов, сталкивались ли они сами "с проблемами в работе этих или подобных сайтов, приложений и сервисов". Большинство, 77%, участников опроса сказали, что им не приходилось сталкиваться с такими проблемами, 20% сообщили, что сталкивались. Еще 3% затруднились с ответом.

Подробнее о результатах опроса на сайте ФОМ >>

Опрос "ФОМнибус" проводился 12-13 мая в 73 субъектах РФ среди 3 тысяч респондентов.

Для обхода блокировки Telegram начал использовать хостинг Amazon и Google, в результате Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.

В частности, после блокировки Роскомнадзором ряда IP-адресов начались массовые жалобы на сбои от пользователей Viber. В компании заявили, что мессенджер стал "заложником" ситуации с блокировкой Telegram в РФ. Позднее компания сообщила, что работа мессенджера в России полностью восстановлена, а сам Viber продолжит придерживаться политики конфиденциальности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование всех звонков и чатов.