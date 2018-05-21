Скорая помощь в Подмосковье будет работать в усиленном режиме во время ЧМ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Служба скорой помощи в Подмосковье во время проведения чемпионата мира по футболу-2018 будет работать в усиленном режиме, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Во время чемпионата мира по футболу служба скорой медицинской помощи в Подмосковье будет переведена на усиленный режим работы. Всего в период соревнований в регионе будет задействовано порядка 600 автомобилей скорой помощи", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.

Скорая помощь будет дежурить на тренировочных базах и в местах размещения команд-участниц. Кроме того, на месте будут работать сотрудники Центра медицины катастроф, добавили в пресс-службе.

"Мы понимаем, насколько важно обеспечить возможность оказания скорой и качественной медицинской помощи во время соревнований такого уровня — как спортсменам, так и болельщикам. Сотрудники бригад будут готовы оказать медицинскую помощь всем обратившимся, в том числе в нестандартных ситуациях", — пояснил Марков.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах России. В Московской области будут базироваться 9 сборных команд — России, Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.