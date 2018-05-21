На курильском острове Шикотан впервые появятся асфальтированные дороги

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая — РИА Новости. На курильском острове Шикотан впервые за всю историю появятся асфальтированные дороги, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Сахалинской области.

"Современное асфальтобетонное покрытие получит 10-километровый участок трассы между селами Малокурильское и Крабозаводское. А в самих населенных пунктах новое дорожное полотно будет уложено на четырех центральных улицах – Советской, Терешковой, Торговой и Комсомольской", — говорится в сообщении.

Завершиться работы должны в 2020 году, уточнили в пресс-службе.

"Проектная документация сейчас проходит госэкспертизу, в нее вносятся необходимые корректировки. Планируется, что дорожные работы начнутся уже в этом году. Участки трассы, проходящие через населенные пункты, должны иметь тротуары и освещение. Это обязательное требование", — приводит пресс-служба слова губернатора Олега Кожемяко.

На Шикотане сейчас проживают почти три тысячи человек.