Ледокол успешно разрушил затор льда на реке Лене под Якутском

ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Ледокол "Капитан Бабичев", который был отправлен разрушить затор льда у села Табага под Якутском, успешно справился с задачей, сообщает администрация города Якутска.
В Табаге подтоплено 24 дворовых территории и дома 67 человек. Все жители заблаговременно отселены по родственникам и знакомым.
Как сообщают местные власти, двое суток ледокол не мог пробиться к затору на участке Табага – Хатассы из-за толщины льда. Для продвижения ледокола в районе Жатая были проведены взрывные работы. Утром 20 мая судну удалось пробиться к месту назначения в районе Табагинского мыса.
"Утро начал в Табаге. Хорошие новости — лед тронулся! Экипаж ледокола справился с задачей", — приводятся в сообщении администрации города слова главы Якутска Айсена Николаева.
По его словам, за два часа уровень воды в селе Табага упал на 55 сантиметров.