Ледокол успешно разрушил затор льда на реке Лене под Якутском

ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Ледокол "Капитан Бабичев", который был отправлен разрушить затор льда у села Табага под Якутском, успешно справился с задачей, сообщает администрация города Якутска.

Ранее сообщалось, что ледокол Ленского объединённого речного пароходства отправлен в четверг к селу Табага, входящему в состав Якутска, для ликвидации ледового затора на Лене, который мешал проходу воды. Лед на Лене застрял над магистральным газопроводом, поэтому взрывать его было нельзя.

В Табаге подтоплено 24 дворовых территории и дома 67 человек. Все жители заблаговременно отселены по родственникам и знакомым.

Как сообщают местные власти, двое суток ледокол не мог пробиться к затору на участке Табага – Хатассы из-за толщины льда. Для продвижения ледокола в районе Жатая были проведены взрывные работы. Утром 20 мая судну удалось пробиться к месту назначения в районе Табагинского мыса.

"Утро начал в Табаге. Хорошие новости — лед тронулся! Экипаж ледокола справился с задачей", — приводятся в сообщении администрации города слова главы Якутска Айсена Николаева.

По его словам, за два часа уровень воды в селе Табага упал на 55 сантиметров.