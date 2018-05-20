Глава РАН рассказал о способах поиска воды на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава Российской академии наук Александр Сергеев рассказал РИА Новости о способах, при помощи которых может происходить поиск запасов воды на севере Крыма, где возникли трудности после перекрытия Украиной Северо-крымского канала.

"Здесь предполагается комплекс мероприятий с целью дистанционного поиска воды. Это разведка и с помощью вертолетов, и проведение различных исследований, связанных со съемками из космоса, и так далее", — заявил Сергеев.

В марте Сергеев предложил провести в Крыму геофизическую разведку в поисках воды, недостающей для нужд сельского хозяйства, не исключив, что "за время работы Северно-крымского канала вода где-то осталась", и отметив, что "ее стоит современными методами поискать".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий — около 140 тысяч гектар. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, и в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал, а также бурением новых артезианских скважин.

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