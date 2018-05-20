Глава РАН призвал сделать Евпаторию центром реабилитации для детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Крымский город Евпатория, считающийся детским курортом, может стать местом для реабилитации детей со всей России, сообщил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
"Мы будем обсуждать медицинский проект, связанный с развитием зоны Евпатории для реабилитации детей. Евпатория всегда в советское время была детской здравницей и сейчас ее позиции некоторым образом пошатнулись. Но этот регион является чрезвычайно интересным и приспособленным, в том числе по наличию специалистов, к тому, чтобы реабилитация детей со всей страны проводилась именно здесь",- сказал РИА Новости Сергеев.
По его словам, речь идет о создании кластера детской медицины.
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