Глава РАН призвал сделать Евпаторию центром реабилитации для детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Крымский город Евпатория, считающийся детским курортом, может стать местом для реабилитации детей со всей России, сообщил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Глава РАН находится с трехдневным рабочим визитом в Крыму.

"Мы будем обсуждать медицинский проект, связанный с развитием зоны Евпатории для реабилитации детей. Евпатория всегда в советское время была детской здравницей и сейчас ее позиции некоторым образом пошатнулись. Но этот регион является чрезвычайно интересным и приспособленным, в том числе по наличию специалистов, к тому, чтобы реабилитация детей со всей страны проводилась именно здесь",- сказал РИА Новости Сергеев.

По его словам, речь идет о создании кластера детской медицины.

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