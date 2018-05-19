Турчак прокомментировал поведение депутата, давшего подростку пощечину

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал поведение депутата из Пушкинского района Московской области Андрея Одинцова от "Единой России" неприемлемым и недостойным для народного избранника, сообщила пресс-служба партии.

На официальном сайте партии говорится , что по данным СМИ, Одинцов во время проверки работ подрядчика на территории школьного стадиона сделал замечание сидевшим на трибунах подросткам за шумное, по его мнению, поведение. На видео, выложенном очевидцами, видно, как депутат во время разговора дает одному из ребят пощечину.

"Какая бы ни возникла тогда ситуация, Одинцов не имел никакого права поднимать руку на ребенка, это неприемлемо. Подобное поведение недостойно взрослого человека, тем более если он представляет интересы людей во власти", — приводит пресс-служба слова Турчака.

Турчак добавил, что рукоприкладство не является эффективной мерой в воспитании молодежи.

"Действия Одинцова не педагогичны, это не язык, на котором допустимо разговаривать с молодежью", – приводит пресс-служба слова Турчака.