Посол Сирии отметил важность Крымского моста для России

ЯЛТА, 19 мая – РИА Новости. Мост через Керченский пролив, соединивший Крым с материковой Россией, имеет большое значение, заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад.

"Если будет время, я обязательно по этому мосту проеду. Этот мост имеет большое значение для России", — сказал Хаддад журналистам.

По его словам, мост намного сократил расстояние для налаживания экономического сотрудничества между Крымом и регионами Сирии.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулём КАМАЗа из Тамани до Керчи почти за четверть часа.

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Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением — поток автотранспорта запущен 16 мая.

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