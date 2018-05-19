Посол Сирии отметил важность Крымского моста для России

ЯЛТА, 19 мая – РИА Новости. Мост через Керченский пролив, соединивший Крым с материковой Россией, имеет большое значение, заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад.
"Если будет время, я обязательно по этому мосту проеду. Этот мост имеет большое значение для России", — сказал Хаддад журналистам.
По его словам, мост намного сократил расстояние для налаживания экономического сотрудничества между Крымом и регионами Сирии.
Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулём КАМАЗа из Тамани до Керчи почти за четверть часа.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением — поток автотранспорта запущен 16 мая.
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