"Артек" ждет на отдых детей из Сирии

ЯЛТА, 19 мая – РИА Новости. Международный детский центр "Артек" намерен принять на отдых новые группы детей из Сирии, сообщил в субботу гендиректор лагеря Алексей Каспржак.

"По-моему, да", — сказал Каспржак журналистам, отвечая на вопрос, приедут ли в лагерь в этом году еще группы сирийских детей.

Сегодня в "Артеке" отдыхают десять детей сирийских военнослужащих, погибших в боях с террористами. Все дети родом из городов Латакия, Хама, Дамаск, Масьяф.

В свою очередь посол Сирии в России Рияд Хаддад назвал "Артек" удивительным местом, от посещения которого остаются только приятные ощущения.

"Когда наши дети приезжают сюда, получается обмен культурный, обмен информации, они узнают больше мир", — подчеркнул посол.

По его словам, необходимо, чтобы больше сирийских детей могли побывать в "Артеке".

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