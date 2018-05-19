Для памятника погибшим в ТЦ Кемерово собрали более 100 кованых вишен

САМАРА, 19 мая — РИА Новости. Кузнецы из разных городов России и Белоруссии прислали в Ульяновск более 100 кованых вишен для дерева из металла в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что ульяновская гильдия кузнецов создает дерево из железа высотой около пяти метров, вишни для которого могут прислать мастера из любой точки мира. Кованые ягоды должны быть 40-45 миллиметров в диаметре, размер веточки — 200-250 миллиметров. После того как ульяновские кузнецы прикрепят вишни к стволу, памятник отправят в Кемерово.

"В акции приняли участие 86 кузнечных мастерских из разных городов России, Белоруссии, посылки продолжают приходить каждый день. Во многих вложены письма с отзывами. Акция никого не оставила равнодушным. В Ульяновск прислали более 100 кованых ягод", — написал Морозов.

Публикация от Сергей Морозов (@morozov_si) 19 Май 2018 в 3:13 PDT

По его словам, дерево могут установить на месте сгоревшего ТЦ, где планируется создать детский технопарк с мемориалом.

"Я благодарен нашим землякам за их душевный порыв. Подобный памятник нужен не Кемерово, нужен всей России, чтобы мы всегда помнили, как хрупка человеческая жизнь, жизнь детей – особенно", — добавил Морозов.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", произошедший 25 марта, унес жизни 60 человек, большинство из которых дети. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.