В Сочи прошла Всекубанская акция в поддержку ЧМ-2018

СОЧИ, 19 мая – РИА Новости. Всекубанская акция в поддержку чемпионата мира по футболу 2018 года, которая стартовала в Краснодарском крае в 2016 году и прошла через 43 муниципальных образования региона, в субботу добралась до Сочи, рассказал на открытии мероприятия первый заместитель министра физкультуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Всекубанская акция в поддержку мундиаля "Навстречу чемпионату мира по футболу в Сочи" стартовала в Краснодарском крае в апреле 2016 года. По информации организаторов мероприятия, символом акции стал флаг, который каждые две недели торжественно встречал новый населенный пункт региона. Финальной точкой акции, в рамках которой состоялись 503 различных мероприятия, и участниками которых были 109 тысяч человек, стал Сочи. Как заявил Мясищев на торжественном открытии акции на Площади Флага, город полностью готов к предстоящему турниру.

"Стадион "Фишт" полностью отреконструирован, построены предматчевые тренировочные площадки. Наш регион выбрали местом базирования сильнейшие команды планеты, они все будут жить и тренироваться на наших базах. В нашем регионе — в единственном из всех, которые принимают матчи чемпионата мира — проводится Всекубанская акция "Навстречу чемпионату мира по футболу в Сочи", она прошла все 43 муниципальных образования. И, наконец, флаг акции, символ этого главного физкультурного мероприятия прибыл в Сочи, чтобы уже здесь встретить чемпионат мира по футболу", — сообщил Мясищев.

В честь старта Всекубанской акции в Сочи главе города Анатолию Пахомову вручили символ мероприятия — флаг — и памятный футбольный мяч. За время проведения акции на курорте — до 9 июня — флаг и мяч посетят все районы Сочи, где пройдут спортивные мероприятия в поддержку акции, а после завершения символы будут храниться в музее спортивной славы города.

"Чемпионат мира по футболу оставит Сочи материальное наследие. Это три тренировочных поля, три стадиона для города, на которых смогут дополнительно заниматься две тысячи юных спортсменов… Сегодня из 61 тысячи школьников 39 тысяч дополнительно кроме школьных занятий по физкультуре занимаются в спортивных школах. Это и есть наша победа", — сказал на открытии акции Пахомов.

Для любителей спорта целый день на Площади Флага будут работать разные зоны активности: футбольная площадка, фотозона, организована развлекательная программа.

Чемпионат мира пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.