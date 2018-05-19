Путин поздравил ОТР с пятилетием, отметив его узнаваемый стиль

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР) с пятилетием начала вещания и подчеркнул, что его популярность является результатом слаженной работы профессионалов, телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

"Такая популярность и востребованность "OTP" – результат слаженной, компетентной работы сотрудников компании – профессионалов самого высокого уровня, досконально знающих и любящих своё дело", — написал Путин.

Глава РФ отметил, что за все время существования телеканала сотрудникам удалось создать свой узнаваемый творческий стиль и запустить в эфир разноплановые передачи.

"Важно, что канал успешно воплощает в жизнь образовательные, просветительские, патриотические проекты и всегда открыт для содержательных дискуссий, различных точек зрения", — добавил Путин.

Общественное телевидение России (ОТР) — федеральный телеканал, созданный по инициативе нынешнего премьера Дмитрия Медведева и впервые вышедший в эфир 19 мая 2013 года. Своей миссией канал считает формирование и развитие современного гражданского общества.