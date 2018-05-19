"Победа" отправит пассажиров вернувшегося рейса резервным бортом

© РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк У самолета "Победы" отказал двигатель во время полета "Победа" готовит резервный борт для отправки пассажиров из Москвы в Астрахань после приземления Boeing с отказавшим двигателем в столичном аэропорту "Внуково", сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

"Резервный борт готовится к вылету в 9:40. Случай отказа двигателя произошёл впервые за все время полётов "Победы", — сообщил представитель авиакомпании.