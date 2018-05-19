МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Московский планетарий открыл сезон романтических свиданий в Парке Неба, предлагаются вечерняя экскурсия и наблюдения в телескоп только для двоих, сообщается на сайте учреждения.
Время проведения программы с 21.00 до 22.00 мск. Планетарий предупреждает, что заявки необходимо присылать минимум за три дня до планируемой даты посещения.
С астрономической площадки Парк Неба также открывается вид на Москву: отсюда виден современный комплекс Москва-сити, Останкинская телебашня и столичные высотки.