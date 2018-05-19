"Страшно выйти из квартиры". Как живут люди с паническими атаками

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Игорь Кармазин. Удушье, холодный пот и скачки давления — стандартные признаки панической атаки. Медики отмечают, что внезапные приступы страха у людей случаются все чаще. Кому-то навсегда запоминается одна-единственная вспышка беспокойства, кто-то переживает их периодически — и тогда жизнь превращается в ад. РИА Новости разбиралось в причинах и способах лечения панических атак.

"Черная туча плыла на меня"

Житель подмосковного Павловского Посада Дан Позяев работает в центре предоставления госуслуг. Он оформляет документы, разбирается в сложных ситуациях с недвижимостью. В сентябре 2017 года жизнь молодого человека заиграла новыми красками. "Сижу я как-то за компьютером, смотрю на накрапывающий дождь в окне и вижу огромную черную тучу, которая плывет в мою сторону. В этот момент меня накрывает просто адская волна страха! Мне казалось, что все, вот сейчас точно все… Тяжело дышать, сердце долбит, сухость, дикий дереал (дереализация, нарушение восприятия, при котором окружающий мир кажется отдаленным. — Прим. ред.). Не мог усидеть на месте, думал, если остановлюсь, то умру", — вспоминает Дан.

Он срочно поехал в ближайшую больницу. Там врачи измерили давление, послушали сердце, но никаких проблем не зафиксировали. "Дома я уснул, а ночью проснулся в холодном поту. Начались дикие дни дереала. Каждый день как в тумане — трудно сфокусировать взгляд, смотришь на что-то одно, а другое просто не замечаешь. Я уже ставил себе и рак мозга, и мозг рака. На что только не грешил. По совету терапевта сдал кучу анализов, но все оказалось в норме", — рассказывает житель Подмосковья.

© Фото из аккаунта Дана Позяева в социальной сети "ВКонтакте" Дан Позяев © Фото из аккаунта Дана Позяева в социальной сети "ВКонтакте" Дан Позяев

Помог невролог в платной клинике. "Она поговорила со мной, посмотрела все результаты, даже не смеялась, что я ходил к онкологу и сдавал маркеры, — продолжает Дан. — Выписала мне лекарства, которые — о, чудо! — стали глушить мои дикие состояния. Но в последнее время все вернулось. Недавно ночью я ловил дикие приступы удушья, каждый день ощущаю ком в горле, кажется, что из-за него я вот-вот не смогу дышать".

Молодой человек отмечает, что панические атаки сильно ухудшили качество жизни. На работе во время приступов приходилось брать внеплановые перерывы. Жена сначала сильно переживала, но после получения результатов анализов ситуация ее стала скорее раздражать. "Она, конечно, помогает с приступами, потом смеемся над ними, но все же. Иногда накатывает апатия и безразличие. Мысли о том, стоит ли вообще так жить, если в один день они все равно меня доведут", — размышляет Позяев.

Аварии и родители-алкоголики

Человеку, далекому от столь сильных трагических переживаний, панические атаки могут показаться блажью. Медики, однако, другого мнения. Синдром встречается чаще, чем принято думать, ему подвержены примерно пять процентов населения, в основном молодежь от 20 до 30 лет. При этом женщины страдают повышенной тревожностью чаще мужчин. В Международной классификации болезней соответствующий диагноз "паническое расстройство" считается разновидностью неврозов.

Согласно описанию, интенсивные, неконтролируемые приступы сопровождаются физической и поведенческой симптоматикой. С одной стороны, это учащение пульса и сердцебиение, повышенное потоотделение, озноб или жар, затруднение дыхания, боль в груди, ухудшение слуха и зрения, головокружения. С другой — помимо упомянутой дереализации, человек часто чувствует деперсонализацию (как будто события происходят не с ним), боится потерять рассудок, контроль над собой, боится одиночества, смерти. Кроме того, появляется рассеянность, сбиваются мысли, ухудшается сон.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Шмилович отмечает, что причин панических атак может быть несколько. Во-первых, тревожность возникает из-за сильного длительного стресса. Например, на работе по каким-то причинам находиться тяжело, но уволиться нельзя. Другой вариант — тяжелые отношения, из которых не получается выйти. Человек ситуацию терпит, но нервная система рано или поздно дает сбой.

Вторая возможная причина — особенности характера. Часто родители слишком беспокоятся о ребенке. Тот перенимает установку об опасности мира и становится тревожным. Такой характер может формироваться также при деспотичном, непредсказуемом поведении родителей, например, если кто-то из них злоупотребляет алкоголем.

Третья причина — тяжелые психические заболевания или психологическая травма. Например, автомобильная авария, сильное отравление, смерть близкого человека. Это момент сильнейшего стресса, приступа паники, который закрепляется в психике и потом время от времени воспроизводится.

"Нога тряслась бесконтрольно"

Дизайнер из Санкт-Петербурга Диана Ломакина вспоминает, что первая волна паники на нее накатила летом прошлого года. "В августе я упала, у меня было небольшое сотрясение. Через неделю в торговом центре почувствовала головокружение и тошноту. Мне показалось, что в помещении душно, вышла на улицу, но стало только хуже. Думала, что умру, было много истерики", — рассказывает она, добавляя, что после произошедшего сдала общий анализ крови, сделала МРТ головного мозга и сосудов. Все показатели были в норме.

© Фото из аккаунта Дианы Ломакиной в социальной сети "ВКонтакте" Диана Ломакина © Фото из аккаунта Дианы Ломакиной в социальной сети "ВКонтакте" Диана Ломакина

С переменным успехом девушка лечилась до весны. "В конце марта попала в аварию. У меня были ушибы и сильный стресс. Через два дня после этого ночью я почувствовала, что задыхаюсь, перепугалась, вызвали скорую, после валерьянки и беседы с врачом отпустило. Наутро начались женские дни, они явно повлияли на мой эмоциональный фон. Всю неделю прыгало давление, было страшно, трясло, я задыхалась", — говорит петербурженка.

В ночь с 3 на 4 мая к привычному удушью добавился ком в горле. "Я подскочила, опять пила валерьянку. Очень сильно трясло, еле потом уснула. Утром повторилась та же картина. Пятого мая я уже была у психотерапевта, который провел сеанс неглубокого гипноза и прописал таблетки. Они меня успокаивают, но очень хочется спать, и сил нет", — жалуется Ломакина.

Студент из Нижнего Новгорода Валентин (имя изменено по его просьбе) пережил паническую атаку пару недель назад в кинотеатре. "Я думал о пожаре в "Зимней вишне". Сначала немного нервничал, но потом мне показалось, что я схожу с ума и вот-вот умру! Стало невыносимо страшно, вышел на улицу. Ночью я почувствовал себя еще хуже. Истерил, хотел даже убить себя. Скорее, не хотел, а боялся, что это единственный способ преодолеть страх. Я пил успокоительные, у меня бесконтрольно тряслась нога. Теперь боюсь выходить из дома и боюсь навсегда остаться в своей квартире", — рассказывает собеседник. Он добавляет, что причиной своего состояния считает предстоящую сессию, ссоры с родителями и личные комплексы.

Дышать в пакет

Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов подчеркивает, что одна-две панические атаки из-за нарушения сна, злоупотребления алкоголем могут произойти в жизни любого человека. В момент приступа эксперт советует успокоиться, осознать, что угрозы жизни на самом деле нет, хотя казаться может по-другому. "Многие начинают глубоко и часто дышать, но этого лучше не делать. Дышать лучше медленно и неглубоко. Я рекомендую даже взять бумажный или полиэтиленовый пакет и дышать в него. Количество кислорода уменьшается, атака прекращается гораздо быстрее", — советует профессор.

При регулярных панических атаках необходимо обратиться к психотерапевту. Если проблема сложная, тревога частая и сильная, то дополнить лечение лучше фармакологией. Врачи, как правило, назначают транквилизаторы и антидепрессанты. Первые способствуют быстрому снятию симптомов. Однако долго принимать транквилизаторы нельзя из-за риска формирования зависимости.

Антидепрессанты повышают уровень серотонина в головном мозге, что ослабляет тревожность и поднимает настроение. Действующее вещество накапливается постепенно, для выхода на рабочую дозу требуется время. Антидепрессанты обычно пьют курсом по несколько месяцев.

Важно сочетать прием лекарств с консультациями у психолога, иначе после завершения курса приступы беспокойства вернутся. По словам Тхостова, людей, страдающих паническими атаками, в мире сейчас все больше. Опасность также состоит в сужении жизненного пространства человека. Если приступ произошел в метро, он начинает избегать поездок на подземном транспорте, если в лифте — ходит по лестнице. И так далее. В итоге все заканчивается тем, что становится страшно выйти за пределы собственной квартиры.