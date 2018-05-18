В Рязанской и Ивановской областях тысячи людей остались без света

ВОРОНЕЖ, 18 мая — РИА Новости. Непогода оставила без электричества более 6 тысяч жителей Ивановской и Рязанской областей, сообщают в пятницу региональные управления МЧС.

Грозы и ветер с порывами до 17 метров секунду обрушились в пятницу на регионы центральной части России.

"С 14.20 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий на территории Рязанской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях… Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 4,6 тысячи человек)", — сообщает Минэнерго.

По данным областного управления МЧС, без света остались жители населенных пунктов в Спасском и Сапожковском районах Рязанской области

"В 18.50 мск в результате неблагоприятных метеоявлений (сильный ветер, гроза) на территории Ильинского раойна Ивановской области произошло нарушение электроснабжения. Всего под отключение попал один муниципальный район, четыре населенных пункта, 441 дом с населением 1415 человек, в том числе 228 детей, два социально значимых объекта", — информирует управление МЧС по Ивановской области.