В ГД внесли проект об оплате услуг адвоката в зависимости от результата

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, им, в частности, предусматривается создание механизма, по которому адвокаты смогут определять размер своего гонорара в зависимости от исхода дела, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторами проекта выступили члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутаты Госдумы Анатолий Выборный и Дмитрий Вяткин.

"В целях повышения доступности помощи адвокатов для населения предлагается дополнить законодательство положением о возможности включения в соглашение условия, согласно которому размер и (или) выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи", — говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов проекта, такая норма позволит получить квалифицированную юридическую помощь тем, у кого на момент заключения соглашения с адвокатом нет средств на выплату ему вознаграждения. Обязанность разработать и установить правила применения адвокатами соответствующего договорного условия предлагается возложить на Федеральную палату адвокатов (ФПА).

Проект также предлагает дополнить порядок изменения членства в региональной адвокатской палате указанием на то, что адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности менее пяти лет, вправе изменить членство в адвокатской палате на основании решения совета палаты, членом которой он является, согласованного с ФПА.

Кроме того, для стимулирования пополнения состава адвокатуры молодыми практикующими юристами документ предлагает исключить требование о том, что в числе учредителей коллегии адвокатов должно быть минимум два адвоката, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет.

Документом также предусматривается закрепление за ФПА обязанности разработать и утвердить порядок прохождения стажировки, а также порядок работы в качестве помощника адвоката. "Это предложение обусловлено недостаточным развитием правового регулирования статуса стажеров и помощников адвоката. Ряд вопросов, связанных со стажировкой и работой в качестве помощника адвоката, законодательно не урегулирован. На практике вызывает вопросы само оформление отношений со стажером и помощником адвоката", — отмечают авторы проекта.