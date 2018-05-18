В Тульской области запустили проект "Большая вода"

ТУЛА, 18 мая — РИА Новости. В Тульской области запущен проект "Реконструкция и замена объектов водоснабжения Новомосковского промышленного района" — "Большая вода", который считается одним из крупнейших в России проектов, реализуемых в сфере водоснабжения на принципах государственно-частного партнерства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

По его словам, проект предполагает реконструкцию и замену объектов водоснабжения Новомосковского промышленного района.

По словам собеседника агентства, торжественная церемония пуска проекта состоялась в пятницу в поселке Грибовка Веневского района.

"Это крупнейший проект в сфере водоснабжения в России, реализованный на принципах государственно-частного партнерства. Хочу поблагодарить за серьезную финансовую поддержку компанию "Еврохим", которая участвовала своими инвестициями в реализации проекта", — сказал глава региона Алексей Дюмин, выступая на церемонии запуска проекта.

По его словам, благодаря реализации проекта в дома 130 тысяч жителей Новомосковска и шести близлежащих сельских населенных пунктов будет бесперебойно поступать качественная вода.

В пресс-службе рассказали, что в настоящее время Новомосковск использует воду, добытую на трех крупных водозаборах (Шатовском, Юдинском и Белоколодезном), а также на нескольких мелких скважинах, расположенных в районе станции Ключевка, станции Сборная, 26-й шахты.

Потребность города в воде — 45 тысяч кубических метров в сутки. Скважины Юдинского водозабора находятся в эксплуатации с шестидесятых годов прошлого века. На данный момент они сильно изношены, поскольку средний срок службы скважины в условиях Тульской области составляет не более 25 лет. Кроме того, за последние десять лет уровень воды в скважинах Юдинского водозабора упал на 16 метров. Запуск проекта "Большая вода" позволит вывести из эксплуатации малоэффективные скважины Юдинского водозабора и компенсировать необходимый Новомосковску объем воды.

Глава региона отметил, что вопрос снабжения населения качественной питьевой водой актуален и для других районов области, и пообещал продолжать работу в данном направлении.

Другие новости региона читайте здесь >>