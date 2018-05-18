Корсик: цифровизация стала одним из главных направлений развития нотариата

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Развитие цифровых технологий стало одним из ключевых направлений деятельности российского нотариата; в основе этих процессов лежит Единая информационная система (ЕИС), созданная Федеральной нотариальной палатой в 2014 году и уже содержащая сведения о более 60 миллионах нотариальных действий, сообщил президент ФНП Константин Корсик.

"Сегодня в этой системе регистрируются все совершаемые нотариусами действия. Всего же в электронной системе нотариата содержатся сведения о более чем 60 миллионов нотариальных действий", — привели в пресс-службе ФНП слова Корсика на презентации "Информационные технологии в российском нотариате", прошедшей на Петербургском международном юридическом форуме.

Как отметили в пресс-службе, благодаря ЕИС, обратившись в любую нотариальную контору, можно мгновенно передать документ в любую точку страны с сохранением его юридической силы. Усиленная квалифицированная цифровая подпись, имеющаяся у каждого нотариуса, позволяет сразу создавать и использовать документ в удобном электронном формате.

"Бесплатные публичные онлайн-сервисы нотариата позволяют оценить риски оборота заложенного имущества, проверить подлинность доверенности, найти информацию о наследственном деле. Работа нотариуса в режиме "одного окна", когда нотариус сам получает необходимые для удостоверения сделки сведения и направляет готовый пакет документов для регистрации права, упростила жизнь миллионам покупателям и продавцам недвижимости. Аналогичный принцип "одного окна" действует и при регистрации юридического лица через нотариуса", — добавили в пресс-службе.

По данным ФНП, сегодня порядка 25% сведений в Росреестр предоставляется именно нотариусами. Услугой электронной регистрации юрлица через нотариуса в 2017 году воспользовалось свыше 140 тысяч предпринимателей, а сервисом онлайн-проверки движимого имущества на предмет залога, а также нотариальной услугой проверки доверенностей — почти 5,5 миллионов человек.

При этом, как отметил Корсик, при всех технологических новшествах роль человеческого фактора в правовой сфере остается первостепенной.

"Обеспечить защиту прав граждан и юридических лиц, имущественных интересов собственников, предотвратить судебные споры, сделать гражданский оборот безопасным и стабильным может только нотариус. И в эпоху цифровой экономики именно нотариат выступает гарантом аутентичности документа, на основе которого возникает право, которое потом регистрируется государственными органами", — процитировали в пресс-службе слова президента ФНП.