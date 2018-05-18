В Красноярском зоопарке к ЧМ-2018 постригли двух альпака

КРАСНОЯРСК, 18 мая — РИА Новости. Сотрудники Красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" сделали двум альпака стрижки к Чемпионату миру по футболу, а новорожденных гималайских медвежат назвали в честь прославленных советских футболистов, рассказал РИА Новости официальный представитель парка Олег Чипура.

Он рассказал, что два альпака Ромео и Джульетта живут в зоопарке с 2016 года, за это время животным регулярно делают оригинальные стрижки, так, например, их уже стригли под "балерину" и под "пуделя".

"У нас грядет чемпионат мира по футболу, наверное, все замерли в ожидании. Вот мы и решили подстричь животных стилизовано, по теме. На боках — мячи шорты, маечки. На стрижку каждого животного уходит от восьми часов. Джульетта как истинная девочка переносит все относительно спокойно. А вот Ромео может начать плеваться, вырываться — в общем парень, с ним работы побольше", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что это не все сюрпризы к чемпионату. "У нас родились гималайские медвежата. Их назвали в честь прославленных футболистов — Яшин и Стрельцов", — добавил Чипура.

Чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде. Кроме матча Сербия-Швейцария 22 июня, 16 июня в Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 25 июня — Испании и Марокко, 28 июня — Англии и Бельгии.