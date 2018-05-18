В Москве в рамках благоустройства высадили около 133 тысяч кустарников

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Около 133 тысяч кустарников высадили в российской столице в рамках программы благоустройства, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) в пятницу.

"На московских улицах уже высажено 95% кустарников в рамках программы городского благоустройства. На данный момент высадили почти 133 тысячи кустарников. А всего этой весной на благоустроенных в прошлом году улицах города появится порядка 140 тысяч растений", — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в подборе кустарников для каждой улицы участвовали как проектировщики, так и дендрологи. Они выбирали растения с наибольшей декоративной привлекательностью и те, которые цветут в разное время. Также учитывалась возможность адаптации кустарников к особенностям московского климата и условиям мегаполиса.

Самое большое разнообразие кустарников, как отметили в комплексе, представлено на Садовом кольце: кроме массивов альпийской смородины, лапчатки, кизильника, пузыреплодника, снежноягодника, спиреи и сирени разных видов, там высажены розы, гортензии, клематисы и даже малина душистая.

© РИА Новости Высадка можжевельника в Москве в рамках программы благоустройства © РИА Новости Высадка можжевельника в Москве в рамках программы благоустройства

На Смоленской, Ростовской и Саввинской набережных высадили боярышник, дерен, пузыреплодник и бирючину. Следующей весной здесь зацветет вишня. Необычные для города кустарники – бузина, лещина, бересклет и калина — посадили возле метро "Краснопресненская" и "Баррикадная".

"Розы разных видов украсят пешеходный маршрут от Площади Революции к парку "Зарядье", это — Рыбный, Богоявленский переулки и Старая площадь. На другой пешеходной зоне – части Якиманской набережной и в Голутвинских переулках – вырастут сирень, гортензии и грандифлора", — рассказали в КГХ.

Заготовка кустарников была сделана осенью прошлого года. Работы по высадке в рамках программы благоустройства начались в середине апреля на Садовом кольце, а затем продолжились на улицах исторического центра, на набережных и въездных группах. На следующей неделе планируется полностью завершить эту работу.

© РИА Новости Высадка барбариса в Москве в рамках программы благоустройства © РИА Новости Высадка барбариса в Москве в рамках программы благоустройства

При высадке для кустарников готовятся посадочные ямы, из которых вынимается вся земля, а сами ямы заполняются плодородным грунтом. Места высадки засыпают щепой из сосновой коры. Помимо декоративной функции, она помогает сохранению влаги в почве.

В течение мая-июня специалистам предстоит выполнить сезонные работы по уходу, в первую очередь это касается обрезки, которая позволит придать массивам кустарников нужную форму и высоту. Затем проведут опрыскивание, чтобы защитить растения от болезней и вредителей.

В течение всего лета кустарники будут поливать два-три раза в неделю.

Высадка кустарников и работы по уходу за ними выполняются в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению и не создавать неудобств для горожан.