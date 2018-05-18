В Москве в субботу объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя. Архивное фото

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя. Архивное фото

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в субботу, 19 мая "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы и сильного ветра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По прогнозу службы, в субботу в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Прогнозируется западный и северо-западный ветер с порывами при грозе до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит 20-22 градуса.