Более четырех тысяч человек из 90 стран посетили ПМЮФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Более 4 тысяч участников из 90 стран посетили Петербургский международный юридический форум, сообщил и.о. министра юстиции Александр Коновалов на пресс-конференции.

"В этом году у нас рекордные цифры — более 4 тысяч делегатов и 90 стран-участниц", — сказал он, отдельно отметив превосходное качество организации форума, проходящего в одном из зданий Эрмитажа.

Вместе с тем Коновалов подчеркнул необходимость искать новые форматы проведения мероприятия. "Важно, чтобы все, кто хочет принять участие в дискуссии, имели такую возможность, по крайней мере те, кто может поместиться на площадке. Нужен новый формат для охвата большего числа людей. Музею все тяжелее нас принимать: экспозиция расширяется, наше число растет", — сказал и.о. министра.

В частности, Коновалов отметил эффективность онлайн-формата, опробованного на форуме.

Петербургский международный юридический форум проходит в северной столице уже в восьмой раз.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума 2018.