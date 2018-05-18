Для "Рыбной недели" в Москве заготовили более 100 тонн морепродуктов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Более 100 тонн рыбной продукции заготовили для фестиваля "Рыбная неделя" в Москве, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Заготовили много, более 100 тонн. Я надеюсь, что этого объема хватит для того, чтобы все желающие смогли до 27 мая эту продукцию приобрести", — сказал он.

Немерюк также рассказал, что посетители площадок фестиваля смогут найти широкий ассортимент рыбной продукции: на прилавках представлено более 200 наименований. "Они приехали к нам практически из всех рыбодобывающих регионов нашей страны. Также у нас представлена широкая культурная программа, участвуют наши театры и музыкальные коллективы, лауреаты "Золотой маски". На наших фестивальных площадках рестораторы подготовили интересные меню, будут проходить мастер-классы, представим различные блюда, научим их готовить", — заключил глава департамента.

"Рыбная неделя" проходит в Москве с 17 по 27 мая на семи площадках в центре Москвы, а также на улице Профсоюзная и на площади Юности в Зеленограде. Для гостей подготовили культурную программу из спектаклей, джазовых концертов, творческих мастер-классов и лекций. Фестиваль впервые прошел в Москве в 2015 году, тогда его посетили 5 миллионов человек, было продано 300 тонн рыбы.