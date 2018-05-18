Роскомнадзор заблокировал сотни страниц сайтов с контрафактом к ЧМ-2018

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал 259 страниц сайтов, где продавали контрафактную сувенирную продукцию к чемпионату мира по футболу и билеты на матчи, говорится в сообщении ведомства.
"На основании требований Роскомнадзора с большей части интернет-ресурсов (202) противоправная информация удалена. Владельцам 51 сайта и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления (сроки исполнения требований еще не наступили)", — говорится в сообщении.
Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.