Роскомнадзор заблокировал сотни страниц сайтов с контрафактом к ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1120)

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал 259 страниц сайтов, где продавали контрафактную сувенирную продукцию к чемпионату мира по футболу и билеты на матчи, говорится в сообщении ведомства.

"На основании вступивших в законную силу судебных решений на сегодняшний день Роскомнадзором внесено в Единый реестр запрещенной информации 259 страниц сайтов, на которых осуществлялись продажи контрафактной продукции и билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России", — сообщает служба.

"На основании требований Роскомнадзора с большей части интернет-ресурсов (202) противоправная информация удалена. Владельцам 51 сайта и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления (сроки исполнения требований еще не наступили)", — говорится в сообщении.

"В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к шести интернет-страницам, на которых размещена информация о продаже билетов на футбольные матчи. Доступ к ним будет восстановлен после выполнения требований, указанных в судебных решениях", — добавили в Роскомнадзоре.

Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.