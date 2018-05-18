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Общество

Большинство россиян не слышали о протестах 5 мая, показал опрос

11:4718.05.2018
(обновлено: 12:00 18.05.2018)
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© REUTERS / Anton VaganovУчастники несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге. 5 мая 2018Участники несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге. 5 мая 2018
© REUTERS / Anton Vaganov

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Результаты исследования фонда "Общественное мнение" свидетельствуют о том, что 72% россиян не слышали об акциях протеста 5 мая, при этом из тех, кто об акциях что-то слышал (28%) — 12%  поддерживают их, а 7% — осуждают.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Опрос показал, сколько россиян проголосовали бы за Путина в это воскресенье
Протестные акции, организованные сторонниками Алексея Навального, прошли 5 мая в крупных городах России, некоторые из них были согласованы с местными властями, многие прошли несанкционированно. В большинстве случаев организаторы несанкционированных акций отказывались идти на компромисс с местными властями, предлагавшими альтернативные площадки для согласованных митингов и шествий, если запрашиваемые были заняты под другие мероприятия.

Опрос проведен 12-13 мая в 104 населенных пунктах и 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.

Данные опроса свидетельствуют, что на вопрос, знают ли участники исследования или что-то слышали, или слышат сейчас впервые об акциях протеста, которые прошли 5 мая в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах — 72% респондентов отвечали, что "слышат сейчас впервые", 18% —  "что-то слышали", 9% отвечали, что знают и 1% — затруднились ответить.

Пассажир московского метро читает газету Московский комсомолец. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Части опрошенных — 28%, (кроме той, которая услышала об акции только во время опроса), задавали вопрос о том, поддерживают ли они подобные мероприятия или осуждают их или не поддерживают, но и не осуждают. Из опрошенных 12% россиян ответили, что не поддерживают, но и не осуждают, 7% — осуждают, 6% — поддерживают и 3% — ответить затруднились.

Также данной части респондентов предлагалось ответить на вопрос, откуда они узнали об этих акциях — 10% ответили, что при помощи телевидения, 10% — узнали из соцсетей, 8% — из новостных сайтов, 2% — из разговоров с друзьями (в том числе по телефону), 2% — радио, 1% — печатная пресса (газеты, журналы), 1% — переписка с друзьями (sms, электронная почта и т.п.), 1% — выбрали пункт другое и 1% — затруднились ответить.

Российский флаг на фоне салюта. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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При этом среди всех участников исследования самыми осведомленными оказались москвичи: 20% — знали об акции, 23% — что-то слышали, 55% — услышали впервые, 2% — затруднились ответить. На втором месте по осведомленности города от 1 миллиона и более, там 14% опрошенных отвечали, что знали об акции, 20% — что-то слышали, 65% услышали впервые и 1% — ответить затруднились. Города с населением от 250 тысяч до 1 миллиона: 7% — знали, 21% —  что-то слышали, 71% — услышали впервые, 1% — ответить затруднились.

Наименьшая осведомленность проявляется в селах, там об акции знали лишь 5% россиян, 16% — что-то о ней слышали, 79% — услышали впервые.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Olejeron
Узнал только из новостей. Какие акции? Зачем протест? Против кого? Делом надо заниматься,а не фигнёй страдать!!!
11:51
18.05.2018
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