Рособрнадзор лишил аккредитации Институт бизнеса и управления в Рязани

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рособрнадзор по результатам проведенных с 11 по 18 мая проверок полностью лишил аккредитации Региональный институт бизнеса и управления, который находится в Рязани.

"В связи с неустранением организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии, лишен государственной аккредитации в полном объеме ЧОУ ВО "Региональный институт бизнеса и управления", — говорится в сообщении ведомства.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.