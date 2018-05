Опрос показал, сколько россиян посмотрели финал Евровидения

© AP Photo / Armando Franca

Второе место заняла представительница Кипра Элени Форейра с горячей композицией Fuego. На третьем оказался Цезарь Сэмптон из Австрии, исполнивший трогательную песню Nobody But You.



На фото: израильские болельщики празднуют победу Нетты Барзилай.