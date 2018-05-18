Опрос показал, сколько россиян посмотрели финал Евровидения

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Финал конкурса "Евровидение" в этом году посмотрели 16% россиян — вдвое меньше, чем двумя годами ранее, а мнения об объективности оценок выступления не прошедшей в финал российской участницы Юлии Самойловой разделились почти поровну, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Самойлова не прошла в финал конкурса "Евровидение-2018", который в этом году проходил в Лиссабоне. Победительницей конкурса стала израильская певица Нетта Барзилай.

"В нашей стране доля зрителей (16%) финала песенного конкурса "Евровидение" в 2018 году, прошедшего без представителя нашей страны, заметно уступает показателю двухлетней давности (38%)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Больше зрителей оказалось среди женщин (21%) и людей старше 60 лет (24%). Гораздо меньший интерес финал конкурса, по данным ВЦИОМ, вызвал у мужчин и респондентов в группе от 35 до 44 лет (по 9%).

Имя конкурсантки, представлявшей Россию, в ответе на открытый вопрос безошибочно назвали более трети опрошенных (36%). "По вопросу объективности оценок российской исполнительницы мнения наших сограждан расходятся: 28% считают судейство честным, 26% — нет", — указано в материалах исследования.

Вместе с тем, молодежь больше склоняется к справедливости оценок ее выступления – объективными их называют 39% среди самых молодых респондентов (от 18 до 24 лет). В целом же россияне склонны считать зрительское голосование на "Евровидении" более объективным, чем оценки жюри (41% против 32% соответственно).

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов полагает, что у снижения интереса к конкурсу среди россиян есть две причины.

"С одной стороны, ситуация с "Евровидением" была перегрета. В факте участия Юлии Самойловой не было эффекта новизны. Ситуация была пережита год назад. В этих условиях повысить интерес к конкурсу, участию в нем Юлии очень сложно. С другой стороны, неудачное выступление Самойловой резко снизило текущий интерес", — пояснил эксперт.

Самойлова должна была представлять Россию в прошлом году, но не смогла попасть на "Евровидение-2017", поскольку Служба безопасности Украины, где проходил конкурс, запретила ей въезд в страну из-за выступления в Крыму.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14-15 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2016 году проводился аналогичный квартирный опрос.