Опрос показал, сколько россиян посмотрели финал Евровидения

08:2318.05.2018
(обновлено: 08:24 18.05.2018)
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Финал конкурса "Евровидение" в этом году посмотрели 16% россиян — вдвое меньше, чем двумя годами ранее, а мнения об объективности оценок выступления не прошедшей в финал российской участницы Юлии Самойловой разделились почти поровну, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Самойлова не прошла в финал конкурса "Евровидение-2018", который в этом году проходил в Лиссабоне. Победительницей конкурса стала израильская певица Нетта Барзилай.
"В нашей стране доля зрителей (16%) финала песенного конкурса "Евровидение" в 2018 году, прошедшего без представителя нашей страны, заметно уступает показателю двухлетней давности (38%)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Больше зрителей оказалось среди женщин (21%) и людей старше 60 лет (24%). Гораздо меньший интерес финал конкурса, по данным ВЦИОМ, вызвал у мужчин и респондентов в группе от 35 до 44 лет (по 9%).
Имя конкурсантки, представлявшей Россию, в ответе на открытый вопрос безошибочно назвали более трети опрошенных (36%). "По вопросу объективности оценок российской исполнительницы мнения наших сограждан расходятся: 28% считают судейство честным, 26% — нет", — указано в материалах исследования.
Вместе с тем, молодежь больше склоняется к справедливости оценок ее выступления – объективными их называют 39% среди самых молодых респондентов (от 18 до 24 лет). В целом же россияне склонны считать зрительское голосование на "Евровидении" более объективным, чем оценки жюри (41% против 32% соответственно).
Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов полагает, что у снижения интереса к конкурсу среди россиян есть две причины.
"С одной стороны, ситуация с "Евровидением" была перегрета. В факте участия Юлии Самойловой не было эффекта новизны. Ситуация была пережита год назад. В этих условиях повысить интерес к конкурсу, участию в нем Юлии очень сложно. С другой стороны, неудачное выступление Самойловой резко снизило текущий интерес", — пояснил эксперт.
Самойлова должна была представлять Россию в прошлом году, но не смогла попасть на "Евровидение-2017", поскольку Служба безопасности Украины, где проходил конкурс, запретила ей въезд в страну из-за выступления в Крыму.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14-15 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2016 году проводился аналогичный квартирный опрос.
Евровидение в этом году впервые проходило в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Финальное шоу состоялось в субботу.
На фото: участница из Британии SuRie в финале конкурса "Евровидение".
По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy.
Второе место заняла представительница Кипра Элени Форейра с горячей композицией Fuego. На третьем оказался Цезарь Сэмптон из Австрии, исполнивший трогательную песню Nobody But You.
На фото: израильские болельщики празднуют победу Нетты Барзилай.
Певец из Германии Михаэль Шульте занял четвертое место.
В конкурсе в этом году приняли участие исполнители из 26 стран.
На фото: участники из Сербии Саня Илич и группа Balkanika.
Российская певица Юлия Самойлова, выступавшая во втором финале, не смогла пробиться в финал конкурса.
На фото: участница из Словении Леа Сирк.
В финале высшую оценку в 12 баллов национальное жюри из России присудило коллективу из Молдавии DoReDos, которые выступили с песней My Lucky Day.
Эту композицию для представителей Молдавии написал Филипп Киркоров в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом.
На фото: участник из Нидерландов Вэйлон.
А Юлия Самойлова накануне финала конкурса назвала справедливым свое поражение в полуфинале и поблагодарила зрителей за поддержку, отметив, что не видит в своем результате какой-либо политической подоплеки.
На фото: участник из Дании Расмуссен.
Финал конкурса не обошелся без досадного инцидента: мужчина с рюкзаком выбежал на сцену, отобрал у британской певицы SuRie микрофон и начал в него кричать.
На фото: участница из Эстонии Элина Нечаева.
Победительница конкурса Нетта Барзилай назвала участие в конкурсе сражением с самой собой и заявила, что гордится тем, что привезет Евровидение в свою страну.
На фото: участник из Украины Melovin.
По словам певицы, ей не приходится доносить до аудитории смысл своих песен, так как она его воплощает.
На фото: болгарская группа Equinox.
Песня Toy, которую исполняла Нетта Барзилай, пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 26 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале смотра, обогнав ролики всех остальных участников.
На фото: зрители перед началом финала 63-го международного конкурса песни "Евровидение - 2018" в Лиссабоне.
За легкомысленным мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе.
На фото: победительница конкурса Евровидение Нетта Барзилай.
На фото: участница из Финляндии Саара Аалто в финале конкурса Евровидение
Певица рассказала, что в момент объявления результатов даже не осознавала происходящее и пережила самые страшные тридцать минут в ее жизни, ожидая исхода конкурса.
На фото: участница из Кипра Элени Фурейра.
На сцене она получила специальный приз конкурса — стеклянную статуэтку в виде микрофона — из рук прошлогоднего победителя Салвадора Собрала. На пресс-конференции награду ей вновь передал исполнительный продюсер "Евровидения" Юн Ула Санн, которого певица крепко обняла в знак благодарности.
На фото: участник из Чехии Миколас Йозеф.